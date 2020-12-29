بعد تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة.. تحذير شديد اللهجة بشأن كورونا في لبنان

أصدر مدير مستشفى الحريري بلبنان الدكتور فراس أبيض تحذيرا شديد اللهجة من مرحلة ما بعد الأعياد، في ظلّ تسجيل حالة أولى من السلالة الجديدة بكورونا في لبنان.

وقال مدير مستشفى الحريري عبر صفحته على تويتر: "إنّ أكثر ما يدعو للأسف بشأن الارتفاع الحالي في أعداد مرضى كورونا في قسم الطوارئ لدينا هو حقيقة أن جزءًا كبيرًا منه هو نتيجة لقرار متعمّد من قبل البعض لإعطاء الأولوية للفوائد الاقتصادية القصيرة الأجل، أو للترفيه الموقت، على متطلبات السلامة العامة”.

وتساءل أبيض: "كيف يمكننا بعد ذلك أن نطلب من أصحاب المستشفيات الخاصة زيادة سعة أسرّتهم والمخاطرة بالخسارة المادية إذا لم يتم دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد؟ لماذا يستجيبون لنداءات الواجب والمسؤولية تجاه مجتمع يتقصد فيه الكثيرون العيش بتهور ولا مبالاة؟”.

وأضاف: لكن يجب أن نتذكّر أنّ الخطأ لا يعالج بخطأ آخر يجب على المستشفيات، في مواجهة الارتفاع الحاد المتوقع في حالات كورونا بعد الاحتفالات، أن تقوم بالعمل المصائب، ستكون هناك حاجة ماسة إلى زيادة سعة الأسرة واستيعاب مرضى العناية المركزة في الشهرين القادمين، بينما ننتظر وصول اللقاح”.

وأعلن الأبيض أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي على وشك الانتهاء من توسعتها الخامسة، حيث يرفع تزويدها بـ8 أسرة عناية إضافية مجموع الاسرة إلى 50 سريرا بجانب افتتاح وحدة غسيل الكلى لمرضى الكورونا هذا الأسبوع حيث تم استقطاب عاملين إضافيين لمساعدة الطاقم الحالي واتمني ان يتمكن عاملونا ومرضانا من اجتياز هذا الشهر بأمان.

وتابع : شهر فبراير، بإذن الله، سيجلب اللقاح الذي طال انتظاره ستتاح لعاملي الرعاية الصحية والمرضى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة فرصة لتلقي الحماية التي هم بامس الحاجة إليها، وحذر البعض من اللقاح، كم كنت أتمنى لو حذروا من السلوك المتهور بدلًا من ذلك.