رابط نظام نور بهوية ولي الأمر 1442 استخراج نتائج الطلاب وتنزيل الشهادات noorresults

ننشر رابط نظام نور بهوية ولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام أو الاستعلام عن الشهادات للأبناء الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1442هـ، وذلك فور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيل الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية فقط لولي الأمر والطالب، ومن المقرر وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديدة المُعدلة من جانب الوزارة أن تنتهي فترة الاختبارات وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وفي حال فقدان ولي الأمر للبيانات الخاصة بدخول نظام نور المركزي 1442هـ، فيجب على ولي الأمر اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة لإعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم من جديد لكي يتمكن من الدخول إلى النظام التعليمي نور، ومن ثم تعديل كلمة المرور من جانبه بعد استلام رسالة التحقق، ويمكنكم الإطلاع على فيديو توضيحي لإعادة الضبط وموعد تفعيل رابط موقع نور بالهوية من خلال التالي:

رابط نظام نور بهوية ولي الأمر 1442

أتاح موقع نظام نور التعليمي المختص بعرض نتائج وشهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) بالمملكة العربية السعودية إمكانية دخول ولي أمر الابن أو الابنة عن طريق تعبئة البيانات الشخصية الخاصة به والتي تتمثل في اسم المستخدم وغالباً ما تكون رقم الهوية أو السجل لولي الأمر وكلمة السر ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

وهذا الموقع التعليمي هو الموقع المتاح الدخول إليه في كل وقت ومن أي مكان لخدمة منسوبي العملية التعليمية بمراحل التعليم العام، حيث يُمكن إنجاز كافة المهام من خلاله، لذلك يجب الحصول على البيانات الخاصة بالدخول إليه والاحتفاظ بها لكي يتمكن المستفيد من الدخول إلى حسابه الخاص.

ولكن هذه الأيام يتم البحث بشكل مستمر عن رابط نور بالهوية الوطنية فقط أو بالسجل المدني لاستخراج النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول مباشرةً عن طريق تعبئة رقم الهوية ورمز التحقق، ثم كتابة الرقم المرسل برسالة التحقق بشكل صحيح، وهنا يجب العلم أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية فقط من جانب الوزارة.

رابط نظام نور المركزي

من يبحث عن كيفية دخول نظام نور لاستخراج الشهادات للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول بعد أن تم الإعلام من قبل العديد من المدارس بمراحل التعليم المختلفة عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج، يمكنه الحصول الآن على الرابط المتوفر من جانب الوزارة من خلال التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

يتم استخراج نتائج الفترات للطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي التعليمية، وفي حال رفع نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي، فيمكن الاستعلام عنها وتنزيل الشهادات من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

توزيع درجات الطلاب 1442

تم الإعلان عن آلية جديدة لتوزيع الدرجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 من جانب وزارة التعليم على لسان متحدثها الرسمي، كما أعلنت عن اعتماد الآلية الجديدة في نظام نور بالهوية عند رصد الدرجات، من يرغب في التعرف على آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم كافة بجميع المواد الدراسية ولغتي الجميلة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

خطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقررات

تبدأ أولى خطوات الانتهاء من الاختبارات للمقررات بالموافقة على الدرجات، حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

الخطوة الثانية: نشر النتائج، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

الخطوة الثالثة: استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

الخطوة الرابعة: الشهادات والإشعارات، حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

طريقة استخراج نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر

أما عن طريقة استخراج نتيجة طالب من حساب نظام نور ولي الأمر 1442، فيتم استخراج نتيجة طالب من حساب ولي الأمر من خلال دخول نظام نور وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الدخول إلى أيقونة التقارير، ثم اختيار كشف درجات أعمال السنة من كشوف الدرجات، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض الشهادات المعتمدة مباشرةً.

رابط نور بالهوية فقط

سيتم توفير رابط نظام نور بهوية ولي الأمر فور تفعيله مباشرةً من قبل وزارة التعليم عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، فكل ما عليكم الآن فقط، هو تعبئة البيانات الشخصية والدخول إلى النظام المركزي نور للاستعلام عن النتائج التي تم رصدها وتدقيها ورفعها على نظام نور 1442 المركزي.

التسجيل في نظام نور بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن صدور تعميم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث تضمن التعميم الصادر اليوم عن الوزارة لمواعيد أو فترات التسجيل وشروط القبول في الصف الأول الابتدائي، وقد وجهت بضرورة إبلاغ التعميم لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية.