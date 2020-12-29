4 وفيات و 6 إصابات اثر حادث سير في الموقر

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام كوادر الدفاع المدني تعاملت مع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق الموقر. ونتج عن الحادث 4 وفيات و 6 اصابات اسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج.

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