اغتيال قيادى عسكرى فى التيار الصدرى بـ العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، اغتبال رامى الشبانى، القيادى فى "سرايا السلام"، الجناح العسكرى للتيار الصدرى، بزعامة رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر، فى محافظة الديوانية.





وقال مصدر أمنى عراقى، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على القيادى فى سرايا السلام، بعد خروجه من منزله فى قضاء الدغارة، بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتله على الفور". وبحسب المصدر، فأن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا فى الحادث، وتعمل حالياً على مراجعة كاميرات المراقبة لتتبع حركة المسلحين المجهولين.

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