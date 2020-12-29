عاجل.. القوات السودانية تعزز وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا. جدير بالذكر أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات عسكرية، بعد مقتل عدد من العسكريين السودانيين على يد ميليشيات إثيوبية مسلحة.

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