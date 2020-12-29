تبدأ من 169 ريالًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق السعودية

سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود المعدن الثمين عالميًا، عقب إقرار حزمة تحفيز أمريكية.
ووفق صحيفة "عاجل"، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 226.18 ريال «60.31 دولار»، فيما بلغ عيار جرام الذهب 21 - الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة - 197.91 ريال «52.78 دولار»، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 169.64 ريال «45.24 دولار».
وبلغ سعر أوقية الذهب «الأونصة» حوالي 7035 ريالًا «1876 دولارًا»، أما سعر الجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» فقد بلغ 1583.27 ريال «422.20 دولار».
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