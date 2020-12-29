بيان عاجل من طيران الإمارات بشأن الرحلات إلى السعودية وعمان والكويت

أعلن طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات المغادرة من مطارات الدمام وجدة والرياض في السعودية اعتبارًا من أمس، الاثنين.



وأكد طيران الإمارات، وفق بيانه على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه لن يتم قبول سوى المواطنين غير السعوديين للسفر على هذه الرحلات.

وقال طيران الإمارات: "تظل رحلات طيران الإمارات إلى السعودية معلقة حتى 30 ديسمبر 2020، ولن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر لوجهات في السعودية خلال هذه الفترة للسفر في نقطة انطلاقهم".

وأشار إلى أن رحلاته من وإلى سلطنة عُمان استؤنفت اعتبارًا من الاثنين 28 ديسمبر الجاري.

وأضاف: "تظل رحلات طيران الإمارات من وإلى الكويت معلقة حتى 1 يناير 2021".