تصعيد خطير على الحدود.. تهديد ووعيد من إثيوبيا لـ السودان

وجهت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اتهاما للجيش السوداني بانتهاك حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية.

وكانت القوات السودانية عززت صباح اليوم، الثلاثاء، وحداتها البرية والجوية على الحدود تحسبا لهجوم إثيوبي وشيك.

ووفقا لـ "العربية"، حذرت الخارجية الإثيوبية من اتخاذ إجراءات لحماية حدودها إذا يم يوقف السودان أنشطته، التي وصفتها بـ "غير القانونية".

وشددت الخارجية الإثيوبية على قوات الجيش في حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان.

واعتبرت إثيوبيا أن السودان هو من استغل الصراع في تيجراي لإشعال صراع حدود.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزير الإعلام السوداني أن بلاده سيطرت على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين، وذلك بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، اتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض عليها وإثارة العنف.

جدير بالذكر أن التوتر في المنطقة الحدودية قد تصاعد منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.