بإجمالي 11138 حالة.. سوريا تسجل 105 إصابات جديدة بكورونا

أفادت شبكة "آر تي"، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 686 حالة في المجمل العام، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات يوم أمس، الاثنين.
وأضاف التقرير الإخباري، أنه إضافة لأعداد الوفيات، ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس، حيث تم تسجيل 105 إصابات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.
وتركزت معظم الإصابات الجديدة في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.
أما الوفيات، فتوزعت بواقع 3 حالات في طرطوس، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من: دمشق واللاذقية وحماة.
وتشهد البلاد تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات حسب الإحصاءات المعلنة، بعدما وصل إلى أعلى معدل يومي عند 169 إصابة في 18 من الشهر الجاري.
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