عون يستقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية "الفرنسية - اللبنانية"

استقبل ‏الرئيس اللبناني ‎ميشيل عون صباح اليوم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي النائب Loïc Kervran بحضور النائب سيمون ابي رميا وفق ما ذكرت صفحة الرئيس اللبناني على موقع التدوينات القصيرة تويتر دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا من مصادر موثوقة بأنّ باريس ما زالت حاضرة بفعالية على الخط الحكومي، حيث لم تغيّر إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس "كورونا" في أجندتها اللبنانية.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل بقي على خط التواصل الهاتفي مع لبنان حتى ما قبل عيد الميلاد، سعيًا الى التقريب بين المختلفين، ولكن من دون أن يلقى التجاوب المطلوب معه.

وأشارت الصحيفة الى أن دوريل عبر عن إحباطه لبعض الأصدقاء اللبنانيين.