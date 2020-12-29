نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تكشف العائق الرئيسي في المحادثات حول جبل طارق مع المملكة المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن العائق الرئيسي في المحادثات حول جبل طارق مع المملكة المتحدة، هو الحفاظ على حركة المرورعبر الحدود، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

وفي وقت سابق، احتجزت سلطات جبل طارق، ناقلة النفط العملاقة جريس 1 بعد طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وكانت إسبانيا تدرس الاستيلاء على السفينة، المشتبه في أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا، وكيف يمكن أن تؤثر على السيادة الإسبانية كما يبدو أنها حدثت في المياه الإسبانية.

ولا تعترف إسبانيا بالمياه المحيطة بجبل طارق باعتبارها بريطانية.