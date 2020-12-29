نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية في روسيا، إذ انخفض عدد الإصابات إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل المركز الروسي لمكافحة الوباء، انخفاضًا مطردًا في أعداد الإصابات بالفيروس، إذ تراجعت الأرقام من 29 ألف إلى 28 ألف لتنخفض آخر حصيلة يومية إلى 27 ألف إصابة فقط.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، تماثل 24874 شخصا للشفاء ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و496183.

وفي وقت سابق، سجلت روسيا، 562 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 55827 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و105037 إصابة.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت نحو 90 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.