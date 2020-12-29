الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن عن نشر 30 ألف صورة لأول مرة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أنها ستصدر ألبوم به 30 ألف صورة فوتوغرافية جديدة تم التقاطها داخل المسجد الحرام، منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد وفي وقت إغلاق المسجد، وتظهر الصور جنبات الكعبة المشرفة والطواف بين الصفا والمروة وصورة لجنبات الكعبة وهي خالية من المصلين في مشهد مهيب.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تنشر لأول مرة 30 ألف صورة

وأضافت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أن الصور التي ستنشر توضح الإجراءات الوقائية الاحترازية التي طبقتها السلطات بالمملكة العربية السعودية داخل المسجد الحرام للحد من انتشار كوفيد 19، مؤكدة أن الصور التي تم التقاطها من قبل الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وأن العمل سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي الشريف أن عدد المعتمرين والمصلين والزائرين للمسجد النبوي والمسجد الحرام تعدى الأربعة ونصف مليون فرد، منذ بداية فتح المساجد والسماح بأداء العمرة والصلاة في شهر أكتوبر الماضي.

أكثر من (30) ألف صورة للمسجد الحرام خلال جائحة كورونا.

وأضافت أن استقبال الزائرين والمصلين بلغ نسبة 30 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي والمسجد الحرام في المرحلة الأولى مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين مرتادي المساجد، ومع بدء المرحلة الثانية ستبلغ النسبة 75 % ويليها المرحلة الثالثة بنسبة 100 % من طاقة الحرمين مع الاهتمام بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي مدير عام إدارة الإعلام والاتصال أنه تم تحديد عدداً من الصور التي توضح الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في الحرم المكي، وكيف تم تجاوز هذه المرحلة مع المحافظة على سلامة مرتادي المسجد الحرام.