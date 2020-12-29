سان جرمان يمنح توخيل 6 ملايين يورو.. ويقيله رسميا

أعلن باريس سان جرمان، بطل فرنسا، الثلاثاء، رسمياً إقالة مدربه الألماني توماس توخل، مؤكداً بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام قبل أيام.
وقال سان جرمان في بيان "بعد تحليل معمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جرمان إنهاء عقد توماس توخيل" الذي قاد النادي الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسمين اللذين أمضاهما معه بعد قدومه إليه صيف 2018، إضافة إلى قيادة الفريق الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي الباريسي في بيانه أنه "منذ أصبح توماس توخيل مدربا لباريس سان جرمان في يوليو 2018، قاد نادي العاصمة في 127 مباراة بجميع المسابقات، حيث حقق 95 فوزاً و12 تعادلًا و20 هزيمة (سجل الفريق 342 هدفاً واستقبلت شباكه 109)".
وبحسب وسائل الأعلام الألمانية سينال توخيل ستة ملايين يورو تعويضا عن فسخ عقده، وقد ينتهي به الأمر بالانتقال إلى أحد الفرق الإنجليزية.
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