جدة - نرمين السيد - وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، قد عقدت، أمس الإثنين، الاجتماع الثانى للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، والذى تركز على مناقشة القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة جديدة من الحوار الليبى فى تونس 5 يناير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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