لبنان يلمح لإعادة فرض الإغلاق بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إننا "ذاهبون إلى الإغلاق فى حال زادت نسبة الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن الإثنين المقبل.





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