ظهور أول إصابة بـ كورونا من السلالة الجنوب إفريقية فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، فأن الإصابة اكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج، مشيرة إلى أن هذه الإصابة هى الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) فى أستراليا".

وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.