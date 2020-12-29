روسيا تسجل تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على...

سجلت روسيا تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ انخفض عدد الإصابات إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، انخفاضا مطردا في أعداد الإصابات بالفيروس، إذ تراجعت الأرقام من 29 ألفا إلى 28 ألفا، لتنخفض آخر حصيلة يومية إلى 27 ألف إصابة فقط.
وأعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، تماثل 24874 شخصا للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و496183 شخصا.
وسجلت روسيا خلال اليوم الماضي 562 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 55827 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و105037 إصابة.
وأجرت السلطات الصحية في روسيا نحو 90 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.
وقد بدأت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة تطعيم مجاني بلقاح "سبوتنيك V" في كل مناطق البلاد.
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