حصيلة مؤلمة لوفيات وباء كورونا في إسبانيا تجاوزت كل التوقعات

تجاوزت الوفيات من مصابي فيروس كورونا في إسبانيا رقمًا جديدً بعد 9 أشهر من الوباء متخطية التوقعات الأولى التي صاحبت بداية المرض، الأمر الذي جدد المخاوف، خاصة مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحف إسبانية.

وفق عداد الأرقام الرسمي، تجاوز عدد الوفيات بالجائحة في إسبانيا الـ 50 ألفا بعد وفاة 298 حالة خلال الساعات الماضية، في زيادة كبيرة في أعداد الوفيات.

وسجلت السلطات 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة لتصل أعداد الوفيات إلى 50122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

ويأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وكانت إسبانيا مع إيطاليا أكبر دول الوباء في العالم مارس وأبريل الماضيين، لتتجاوزهما أمريكا بكثير وتصبح بلد الوباء الأولى في العالم.

ودعا المختصون إلى التزام الناس بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات الكثيفة، ولبس الكمامات واستخدام المطهرات في الأماكن العامة، من أجل الحد من فرص الإصابة بالعدوى.