مسئول مصري لـ شينخوا: لقاح سينوفارم ضد كورونا آمن وفعال ومثالي لمصر وقدراتها

أكد مسؤول مصري، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الصين والذي تلقته مصر، فعال وآمن وأسهل في الاستخدام.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية، قوله في تصريح خاص لها أمس الاثنين: "أنا مقتنع أكثر باللقاح الصيني الذي يستخدم التكنولوجيا التقليدية المعترف بها لاستخدام الفيروس المقتول".

وأشار عبد الحي إلى أن اللقاحات الجديدة التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي (RNA)، والتي طورتها بعض الدول الأخرى، يجب أن تبقى عند درجة حرارة تحت الصفر 70 درجة مئوية، مضيفًا أن بعض هذه اللقاحات يجب أن تستخدم في غضون أسبوع من التصنيع، بينما يجب استخدام البعض الآخر في غضون أسبوعين كحد أقصى.

وتابع قائلا: "هذا يعني أن تصنيعها ونقلها وتوزيعها ينطوي على صعوبات لا يمكن الاستهانة بها في كثير من الدول"، مشددا على أن اللقاح الصيني مثالي لمصر وقدراتها.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء أن اللقاح الصيني "مناسب لنا، وأؤكد لكل المصريين أنه آمن"، مشيرا إلى أنه "يجب تطعيم أكثر من مليون عامل طبي في المستشفيات لتجنب الإصابة بالعدوى".

وفي إشارة إلى أن مصر تقوم بالفعل بتصنيع أنواع كثيرة من الأدوية لدول المنطقة، قال عبد الحي إن مصر قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات، مشيرا إلى أن "مصر لديها أيضا شركة لتصنيع اللقاحات. وهذا يمكن أن يساعد البلاد في أن تصبح مركزًا لصنع وتوزيع اللقاح الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأشاد المسؤول بجهود الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أنه في 10 ديسمبر الجاري، تلقت مصر الدفعة الأولى من لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا للمساعدة في مكافحة وباء كوفيد-19. وجاءت دفعة اللقاح، التي طورتها المجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم"، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الطاقم الطبي في مستشفيات العزل والمصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي وكبار السن سيكون لهم الأولوية في التطعيم.

وسجلت مصر منذ بداية الجائحة وحتى الآن 133900 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7466 حالة وفاة.