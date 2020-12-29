قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم /الثلاثاء/، إن مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي حققت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة.
وأضاف بين -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - أن الاتفاقية مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمل بلاده في أن توفر الاتفاقية إطارا مؤسسيا صلبا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن تحقق فوائد ملموسة للشركات والشعب من الجانبين.
وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.
وبدأ الجانبان مفاوضات حول اتفاقية الاستثمار الثنائية عام 2013 من أجل منح المستثمرين من كل جانب فرصة دخول سوق الجانب الآخر على مدى طويل مع حماية المستثمرين والاستثمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين: مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تحقق تقدما كبيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.