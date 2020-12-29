الحكومة الكويتية تعلن عن اكتشاف بترولي جديد قريبا

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن القطاع النفطي فى الكويت يجهز للإعلان قريبًا عن اكتشافات نفطية ضخمة، وفق ما أفادت به صحيفة الراي الكويتية.

ذكرت المصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس، حيث تم اعتماد التحضير للتخارج من مشاريع نفطية عدة، وبيع بعض الأصول الخارجية التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا.

أضافت المصادر، أن المجلس اعتمد توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس بخصوص خفض الميزانيات التشغيلية بنحو 470 مليون دينار للسنة المالية 2021/ 2022.

وأشارت إلى أن الشركات النفطية ستعدل ميزانياتها التشغيلية المقدمة قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره بالخفض، لافتة إلى أن أبرز البنود التي ستتأثر، العقود والبنود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى درجات الأمن والسلامة والبيئة.

وتعد الكويت من أهم دول الإنتاج النفطي عربيًا وعالميًا، وتحظى بحقول ومخزون نفطي كبير.