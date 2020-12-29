استراليا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا من السلالة "الجنوب إفريقية"

أعلنت وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية إيفات داث، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يوصف بـ "الأسرع انتقالا" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.
وأوضحت وزيرة الصحة، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الإصابة اكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.
وأضافت أن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا".
وطمأنت المواطنين أنه لا خطورة عليهم، مؤكدة أن الحل في أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.
وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.
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