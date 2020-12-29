بسبب كورونا.. بيان عاجل من الأمن اللبناني بشأن العمالة الوافدة

أصدر الأمن العام اللبناني بيانا عاجلا لكل العاملين في الدولة اللبنانية من حيث الدخول والخروج الي البلاد اعتبارا من بداية العام القادم.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها : إنه اعتبارًا من تاريخ 01/01/2021، لن يسمح لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلا إذا: كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالحة بحوزته أو كان جواز سفره موشحًا بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام أو إذا كان موضوع إفادة مغادرة وجواز سفره موشح بخاتم من قسم المراجعات في المطار".

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، ان النقاش مستمر مع فايزر حول بعض النقاط ،ولكنه لن يؤثّر على وصول اللقاح قبل 15 فبراير.

وأوضح ‏وزير الصحة اللبناني ، في تصريحات صحفية له، أن الجدل بشأن قرار إغلاق البلد هو "جدل بيزنطي" فوزارة الصحة والجهات المعنية تتابع إصابات كورونا ويتمّ إقفال البلدات التي ترتفع فيها الحالات .

‏وقال عبر تصريحاته : نتابع الحالات التي وصلت من بريطانيا ولا يمكن أن نعلّق الطيران مع هذا البلد من دون تعليقه مع بلدان أخرى وصلت إليها أيضًا حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر ‎وفق ماذكر موقع ليبانون ديبايت

‏كما توقع وزير الصحة اللبناني ، أن ترتفع إصابات كورونا بعد الأعياد وما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 يناير المقبل .