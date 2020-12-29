سانا: ميليشيا قسد تواصل انتهاكاتها تجاه المدنيين السوريين

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بإصابة مدني بنيران مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي ، في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها بريف القامشلي الي ان مجموعات مسلحة من ميـ.ـليشيا قـ.ـسد أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.

وذكرت الوكالة ان الأهالي تبادلوا إطلاق النار مع مسلحي ميليشيا قـ.ـسد ردا علي تصرفاتهم وفسادهم ما أسفر عن إصابة أربعة من مسلحي الميـ.ـليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.

ويشار الي الي ان مناطق انتشار ميـ.ـليشيا قـ.ـسد تشهد منذ مايقرب 4 اشهر خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة و ديرالزور و الرقة ضد هذه الميـ.ـليشيا احتجاجًا على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان وزيادة عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم.