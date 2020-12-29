نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2.62 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغ 2.62 مليون.

وكشفت الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد وصل إلى 63235.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.