نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص بهجوم لميليشيا متمردة في كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في كولومبيا، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في الثالثة، بمجزرة نسبتها الحكومة أمس الإثنين إلى ميليشيا جيش التحرير الوطني.

وقد أفاد الجهاز الإعلامي للبلدية، بأن الهجوم وقع أول أمس الأحد في منطقة لاهوندا الريفية في مقاطعة بوليفار شمال البلاد.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمس تروخييو، إن "بعض الروايات تفيد أن الأمر يتعلق بهجوم عنيف لميليشيا جيش التحرير الوطني".

وأكد الوزير، تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، ووعد بمكافأة مالية قد تصل إلى 12 ألف دولار مقابل معلومات تسمح بتوقيف القتلة وإلى 14200 دولار لمعلومات عن "سانتياغو" الاسم الحركي لقائد الجبهة غييرمو أريسا، في الميليشيا.

ويذكر أن جيش التحرير الوطني آخر ميليشيا تنشط في كولومبيا منذ توقيع اتفاقية سلام مع القوات المسلحة الثورية فارك، في 2016، ولم يعلن جيش التحرير الوطني مسؤوليته عن أي هجوم حتى الآن.