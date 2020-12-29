خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 وخدمات نظام فارس

خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد يكون موجهة للعاملين والمعلمين بوزارة التعليم السعودي وقد أطلقت الوزارة نظام فارس الإلكتروني وهو نظام مجاني بسيط يسهل اجراءات التصاريح والطلبات بطريقة إلكترونية توفر الجهد والوقت المبذول في الذهاب إلى المكاتب،ويعمل نظام فارس عل رفع كفاءة الموظفين الذين يعملون في الشئون الإدارية والتعليمية بالوزارة،كما يقوم بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارات التعليمية،ولذلك وجب التسجيل في نظام فارس خلاف الخدمات الذاتية الذي يقدمها لكل العاملين والمعلمين والادرايين بوزارة التعليم.



الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي. الدخول على نظام فارس واختيار مستخدم جديد. كتابة البيانات المطلوبة من رقم الجوال والبريد الإلكتروني ورقم الأبيان. بعد إدخال البيانات يتم كتابة رمز التحقق والضغط على تنفيذ. يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل فيه. يحتوي نص الرسالة على رمز التفعيل. يتم إدخال رمز التفعيل الموجود بأعلى يمين الصفحة. يتم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية واختيار تنفيذ.

طلب البدلات والحوافز المختلفة. طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل. طلبات التقاعد والإحالة للمعاش. الإبلاغ عن موعد العودة إلى العمل. الإبلاغ عن غياب الموظف. طلب تعديل المد للإجازة وطلب الإلغاء للإجازة. كشف الرواتب. البيانات الأساسية للموظف. بيان السجل التاريخي للموظف. بيان خارج الدوام. بيان الانتدابات.

خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442خدمات نظام فارس الذاتية

والجدير بالذكر أن يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، لكي يتم الربط بين الموظفين مع الوزارة التابعة لهم بشكل رسمي ويكون حلقة الوصل لجميع العاملين بالمدن السعودية فيما بينهم،كما أن يتم الدخول الصحيح والاستفادة من الخدمات دون الحاجة لمساعدة أحد خاصة أن هناك موظفين تعتبر أول مرة لهم لإنشاء مستخدم جديد نظام فارس، ويعد هذا اكثر ما تسعى ألية المملكة أن يكون كل النظام زقمي الكترونى دون الذهاب إلى المكاتب لتوفير الوقت والجهد وكذلك سرعة تخليص الإجراءات ومعرفة الجميع كافه الإجابة على استفسارات من خلال المنصات الالكتروانية التي تعمل على تحقيق أهداف روية 2030 للنهوض بالمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وتطويرها والعمل عل تنوع وتوفير الخدمات بها.