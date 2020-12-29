link تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1442 للوظائف الإدارية للجنسين بالمركز الوطني للقياس

متابعة لما يعلنه المركز الوطني للقياس عن اختبار القدرة المعرفية 1442 عبر المركز الوطني للقياس أجراء اختبارات بالمركز الوطني للقياس لراغبي التقديم من الجنسين على الوظائف الإدارية، وفق ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية، حيث أعلنت اعتمادها اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية للوظائف التي يعلن عنها للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، ويعد الاختبار ضمن المفاضلات في المتقدمين على الوظائف الإدارية للجامعيين من الجنسين، حيث تقوم وزارة الخدمة المدنية من حين لآخر بالإعلان عن وظائف متاحة سواء للذكور فقط أو النساء فقط أو كلا الجنسين، وقد تم إضافة الاختبارات المعرفية للمفاضلة.

اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية

ضمن التحديثات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية، فقد تم أضافه تطبيق اختبارات القدرة المعرفية والتسجيل بشكل إلكتروني عبر المركز الوطني للقياس لراغبي التقديم على الوظائف الإدارية للجامعيين، من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية، وأن من يقوم بعمل هذا الاختبار مع فتراب التسجيل المتاحة لا يلزمه إعادته حال فتح وظائف والتقديم عليها.

المخاطبين بالتسجيل وأجراء الاختبارات

هذا الاختبار مخاطب به كلا الجنسين الراغبين في التقدم على المفاضلات الإدارية، والحاصلين على الدرجة الجامعة:

بكالوريوس

الدبلومات بعد البكالوريوس

الماجستير

التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين

مواعيد التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرة المعرفية

ومن خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، فأنه حاليا فتح باب التسجيل للاختبارات المعرفية، حيث وضع المركز الوطني للقياس المواعيد التالية:

يتم التسجيل الإلكتروني اعتبارا من 28 ديسمبر 2020 وذلك لمن سبق وسجل بالموقع الإلكتروني في شهر نوفمبر الماضي، بينما للكافة من الجنسين متاح لهم التقديم في 10 يناير 2021 م، وعن موعد إجراء الاختبارات سيكون في الفترة من 27مارس 2021 وحتى 29 مارس 2021م، بينما المواعيد التالية فهي كانت في وقت سابق حال كتابة المقالة الرئيسية.

الفترة الأولى: لكلا الجنسين (رجال- نساء) من يوم 28/10 1440 هـ الموافق 1 يوليو 2019 وحتى يوم 2/ 11/ 1440 هـ، الموافق 5 يوليو 2019.

الفترة الثانية: (نساء فقط) ويبدأ التسجيل من 1441/1/13 الموافق 2019/9/12 وحتى 1441/1/16هــ الموافق 2019/9/15.

الفترة الثالثة خصصت للجنسين: ابتداء من 1441/5/28هـ الموافق 2020/1/23 وحتى 1441/6/1 الموافق 2020/1/26 .

خطوات التسجيل في المركز الوطني للقياس

يتم الدخول على رابط مركز قياس للتقويم والتدريب، ومنه يتم الدخول لتسجيل الدخول على عضويتك وتعبئة نموذج التقديم في اختبارات القدرة المعرفية للجامعيين.

وتعبئة بيانات الدخول كما بالصورة السابقة للتقديم والتسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 في المواعيد المقررة.