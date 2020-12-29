وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا

وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفاأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة وفيات كورونا في البلاد تجاوزت أمس الاثنين الـ50 ألف شخص.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت السلطات الاسبانية 24 ألف و462 إصابة إجمالا منذ يوم الخميس الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 1.88 مليون حالة.. كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة إلى 50122 وفاة.

وهذه أول بيانات تشمل أنحاء البلاد بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد الماضي .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الاثنين المنصرم أن "هذه الجائحة شديدة الحدية.. وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".