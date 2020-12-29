وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة وفيات كورونا في البلاد تجاوزت أمس الاثنين الـ50 ألف شخص.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت السلطات الاسبانية 24 ألف و462 إصابة إجمالا منذ يوم الخميس الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 1.88 مليون حالة.. كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة إلى 50122 وفاة.
وهذه أول بيانات تشمل أنحاء البلاد بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد الماضي .
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الاثنين المنصرم أن "هذه الجائحة شديدة الحدية.. وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.