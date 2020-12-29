أخبار اليمن : غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدة

دوت الخليج -

غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي على صعدة، وشن الطيران 14 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي على صعدة، وشن الطيران 14 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 117 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16 والجاح، و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 198 قذيفة و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت خروقات قوى العدوان غارتين لطيران تجسسي في الدريهمي وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و11 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي والجبلية والفازة . وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين إصابة أحدهما إصابته خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف وغارة على مديرية باقم. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي العقبة والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وذكر أن الطيران شن غارتين على مديرية جبل مراد وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

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