أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من صدمات برد شديدة في 15 محافظة

الأرصاد يحذر من صدمات برد شديدة في 15 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على 15 محافظة يمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف وكذلك المناطق الصحراوية.

وجدد المركز تحذيره للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرد الشديد.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 2.5 في صنعاء، 3.5 في ذمار وعمران، و 7.4 في إب ، 8.3 في السدة، و 8.4 في المحويت.