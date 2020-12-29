أخبار اليمن : الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالمأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و780 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وفق لأخر إحصائيات وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ لغاية الآن 81621413 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 1780331 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 57701161 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 342953 حالة وفاة من أصل 19754278 إصابة تليها الهند مع تسجيل 148190 حالة وفاة من أصل 10224797 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 191641 حالة وفاة من أصل 7506890 إصابة.