تطعيم 1717 شخصا ضد كورونا بسلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان عن إجمالي من تم تطعيمهم بلقاح "فايزر- بيونتيك" في السلطنة حيث وصل العدد إلى 1717 شخصا، وذلك في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 خلال اليومين الماضيين.

ووفق ما نشره موقع الرؤية فإن التعطيم جرى للفئات الأكثر عُرضة للإصابة ومن بين هؤلاء العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 1497 شخصًا.

كما دعت الوزارة الجميع إلى تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

وحذرت منظمة الصحة العالمية للاستعداد لما هو "أسوأ" من كورونا، وذلك بعد رصد الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء في 20 دولة حول العالم.

وقالت إن "جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة، وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام؛ يتعين بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".