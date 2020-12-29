خوفا من النموذج الإيطالي.. رئيس وزراء لبنان يحدد موعد إغلاق البلاد لمواجهة كورونا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، أن عدد الأسرة في لبنان سيزيد في القريب العاجل إلى 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأصدر دياب، في تصريحات صحفية له، نقلها موقع "لبنان ديبت" تحذيرا شديد اللهجة، حيث قال: "ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، ويوم الاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي".

وتعليقا على استدعائه إلى النيابة بشأن قضية مرفأ بيروت فقد قال: "إذا كان لدى القاضي صوان أي شيء ضدي فليرسله إلى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور وأنا أول من فتح الباب للقاضي صوان وأنا أحارب الفساد من أوّل الطريق فهل لأنني لم أنزل إلى المرفأ أصبح أنا الفاسد".

وتابع ردا علي سؤال عدم نزوله إلى مرفأ بيروت فور وقوع الانفجار: "وصلتني 3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين، وخلال 20 اجتماعًا للمجلس الأعلى للدفاع، ولم يرفع أحد يده ليُبلغ عن وجود النيترات وهم يعرفون".