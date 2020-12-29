صحيفة إسرائيلية: حماس أعلنت عن مناورة الركن الشديد لهذا السبب

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء، أن السبب وراء تنفيذ حركة حماس في قطاع غزة، لمناورتها العسكرية الواسعة، تخوفها من إقدام إسرائيل على عمل ضدها خلال الفترة القادمة.
وتابعت يديعوت: "الإيرانيون ونصر الله وحماس والجهاد كلهم مقتنعون بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنويان استخدام أيام ترامب الأخيرة لتصفية الحسابات".
ووفقًا للصحيفة، تسمع حماس تصريحات في إسرائيل، عن استعدادها للمواجهة، وترى المناورات الكبرى التي نفذتها القيادة الجنوبية وفرقة غزة قبل أسابيع قليلة والتي ركزت على احتلال قطاع غزة، وترد بذلك على ما يبدو بمناورة ردع.
وأضافت: "وفقًا للوضع في إسرائيل، يقدرون أن احتمالات تدهور هذه المناورة إلى حدث أمني مع إسرائيل منخفضة للغاية.
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