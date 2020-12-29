روسيا تضع كبار مسؤولي الأمن والمخابرات بألمانيا في القائمة السوداء

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين ألمان ومنعهم من دخول البلاد على خلفية مزاعم ألمانيا عن "التتبع الروسي'' في الهجوم الإلكتروني على البرلمان الفيدرالي الألماني في عام 2015.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن روسيا أدرجت كبار مسؤولي الأمن والمخابرات في القائمة السوداء والذين سيتم منعهم من دخول البلاد.

وفقًا للوزارة، أصرت ألمانيا منذ فترة طويلة على وجود "أثر روسي" للهجمات الإلكترونية على البرلمان الألماني في عام 2015 ، وقد تم ذلك لخلق ذريعة لإدخال حزمة جديدة من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا من خلال الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه علاوة على ذلك، تجاهلت السلطات الألمانية مقترحات موسكو لعقد استنتاجات ثنائية للخبراء.

وردًا على الإجراءات المدمرة المذكورة أعلاه من جانب الاتحاد الأوروبي، قررت موسكو توسيع قائمة المواطنين الألمان الممنوعين من دخول روسيا. وقالت الوزارة إنه وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي، فقد تم اختيار كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية، التي تشكل جزءًا من نظام وزارة الدفاع الألمانية ، كأشخاص جدد في قائمة الحظر الروسية.

وأضافت الوزارة أن موسكو تحتفظ بالحق في "استخدام إجراءات الرد" في المستقبل إذا استمرت ألمانيا في المواجهات.