حماس تطلق رشقة من الصواريخ.. شاهد بدء مناورة الركن الشديد بـ غزة

انطلقت في قطاع غزة مناورة "الركن الشديد" التي تنفذها الفصائل الفلسطينية بالذخيرة الحية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وانطلقت رشقة من الصواريخ تجاه البحر ضمن المناورة.

وبدأت المناورة بمؤتمر صحفي للأجنحة المسلحة في أحد مواقع المقاومة جنوب مدينة غزة بالتزامن مع اطلاق عدد من الصواريخ تجاه البحر.

وأعلن الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة انطلاق مناورات الركن الشديد، التي ينفذها المقاتلون من كافة الأجنحة العسكرية تحت قيادة الغرفة المشتركة، والتي تنفَّذ بالذّخيرة الحية عبر سيناريوهاتٍ متعددة ومتنوعةٍ على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وقال أبو حمزة في الموتمر:"تحاكي هذه المناورات تهديدات العدو المتوقعة، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات".

وأضاف:"هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف، وإن قيادة المقاومة جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا.