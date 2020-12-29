سوريا تعود.. رئيس الوزراء يطلق مشروعا لري الأراضي الزراعية.. صور

أطلق رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس على رأس وفد حكومي العمل في مشروع القطاع الخامس للري الذي يروي أكثر من 3500 هكتار في منطقة القورية بريف دير الزور الشرقي بعد إعادة تأهيله.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد جاء ذلك خلال زيارة يتم خلالها إعادة العمل بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة.

وكان في وقت سابق قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة والمحددة بـ8 تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية.

وجاء القانون رقم 23 لعام 2020 بناء على ما أقره مجلس الشعب في 15 من الشهر الجاري، بعد مناقشة الموازنة التي تتوزع نفقاتها على بندي النفقات الجارية بنحو 7 تريليونات ليرة، وما تبقى للإنفاق الاستثماري.

وتضمنت الاعتمادات نحو 3.5 تريليون ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليارا لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكر القانون أنه سيتم صرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.