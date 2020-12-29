الأكبر في تاريخ الوزارة.. ‏التجارة الكويتية تضبط أكبر عملية غش تجاري بمواد غذائية مقلدة

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الكويتية من ضبط أكبر عملية غش بتاريخ الوزارة متمثلة في تقليد مواد غذائية عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء في بيان صحفي لها بأن المفتشين كثفوا جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقالات والمحال التجارية بدون فاتورة.
وأشارت البيان إلى ان تلك الجولات جاءت بناء علي التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج.
كما تم تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص وفق بيان الوزارة.
وبدوره ثمن الوزير المدلج عمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.
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