رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 2020م وخطوات تسجيل العاملين في القطاع التعليمي

نظام فارس الخدمة الذاتية ، يعتبر أحد الأنظمة التابعة لقسم الموارد البشرية، وتحتوي هذه الخدمة على العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمعلم والإداري والمستخدم والعامل داخل المدرسة، ويحصلون على جميع الموافقات اللازمة من هذا النظام دون الرجوع إلى الإدارات التعليمية، من خلال أصحاب الصلاحيات آلياً، ويستطيع أي شخص يعمل في هذه الإدارات التعليمية متابعة هذه القرارات حتى يتم الموافقة عليها من خلال الموقع، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، وصلاحيات المدير والموظف في هذا النظام.

طريقة التسجيل في نظام فارس

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها أثناء التسجيل في هذا النظام التابع لوزارة التعليم السعودية وهى كما يلي:-

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد. يقوم المعلم أو المستخدم باختيار الخدمة الإلكترونية التي يرغب في الدخول عليها. القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. القيام بإدخال الرمز المرئي الذي يوجد على الشاشة. القيام بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الخدمات التي يقدمها النظام للمديرين

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات للمدير وهى كالآتي:-

طلب رفع مباشرة للعمل للموظفين بسبب القيام بإجازة.

القيام بطلب بدل لموظف.

القيام بالإبلاغ عن غياب موظف.

قيام المدير بالاستعلام عن الموظفين.

القيام بالاستعلام عن طلبات العاملين والموظفين.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية للموظفين

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها النظام للموظفين وهى كما يلي:-

القيام بطلبات الإجازة. القيام بالإبلاغ عن مباشرة العمل بعد الإجازة. تقديم طلبات البدلات. تقديم طلبات قطع الإجازة. تقديم الطلبات التي تخص تمديد الإجازة. تقديم الطلبات الخاصة بتعديل مدة الإجازة. تقديم طلبات إلغاء الإجازة. تقديم الطلبات الخاصة بتعديل بداية الإجازة. تقديم طلبات التقاعد. الاستعلام عن كشوف المرتبات. الاستعلام عن بيانات الموظف الأساسية. الاستعلام عن سجل الموظف التاريخي. الاستعلام عن بيانات خارج الدوام. الاستعلام عن بيان الانتدابات. الاستعلام عن الطلبات المعلقة.

نظام فارس وفر على المعلمين والعاملين والإداريين في المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، المعاناة التي سوف يلاقونها في عملية الذهاب إلى الإدارات التعليمية للحصول على الموافقة الخاصة بطلباتهم، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا هذه الأيام، ويستطيع العاملين في وزارة التعليم معرفة الرواتب والحوافز والبدلات والترقيات، لذلك يعتبر من أنجح الأنظمة التي قامت وزارة التعليم السعودية باستحداثها.

قالت وزارة التعليم السعودية، أن المعلمين والموظفين يستطيعون إرسال أنشطة التطوير المهني والدورات التدريبية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية إلى قادة المدارس، وسوف يكون هذا النظام من أهم الإجراءات النظامية المنصوص عليها في العملية التعليمية، ويتم رفعها على النظام لحين اعتمادها من المدير المباشر بشكل إلكتروني، وفق الجدول الزمني الموضوع، وذلك من يوم الأحد 27 ديسمبر وحتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري.