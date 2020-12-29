استعدادا لاستقبال بايدن.. البيت الأبيض ينفق 44 ألف دولار لتنظيف السجاد

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف العالمية الضوء على استعدادات البيت الأبيض لاستقبال الرئيس المنتخب جو بايدن، لا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم مع تفشى فيروس كورونا، والتى ستجعل عملية التنصيب تسير بشكل غير المعتاد.





وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن البيت الأبيض أنفق 44 ألف دولار على تنظيف السجاد فقط، كجزء من إجراءات التنظيف والتعقيم الشاملة التى تتم استعدادا لوصول الرئيس المنتخب جو بايدن وعائلته، مضيفة أنه من المتوقع أن يشهد البيت الأبيض خلال الساعات القليلة التى يستغرقها حفل التنصيب حملة تنظيف أكثر شمولا وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا.

وتابعت أن وكالة الأمن العام تعاقدت مع شركة نظافة لتطهير البيت الأبيض بانتظام، فضلًا عن إجراءات التطهير الصارمة فى المؤسسات العامة، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن تنظيف أجزاء من المبنى لا يستطيع عمال النظافة الوصول إليها.

وقال متحدث إدارة الخدمات العامة (GSA) للتليجراف: "خلال الفترة الانتقالية، سنعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذى للرئيس لضمان أن جميع المبانى والغرف بالبيت الأبيض معدة للإدارة القادمة بشكل كامل واستكمالها فى الإطار الزمنى المخصص".

وأضاف أن التنظيف العميق سيشمل تطهير "جميع الأثاث والأرضيات ومعالجات النوافذ ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل وأزرار المصاعد وتركيبات الحمامات، كما سيتم تنظيف مكتب الرئيس والمقر الخاص بعائلته والجناح الغربى بالبيت الأبيض ووفقا للوائح والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا.