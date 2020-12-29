نائب رئيس الأركان السودانى: قادرون على حماية أراضينا وشعبنا

جدة - نرمين السيد - قال الفريق الركن خالد عابدين الشامى نائب رئيس هيئة الأركان السودانى للعمليات، إن "الجيش السودانى قادر على حماية أراضيه وشعبه"، مؤكدا على عدم التفريط فى شبر واحد من أراضى السودان بمنطقة الفشقة حتى الحدود الدولية مع إثيوبيا.





وأضاف الشامى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن القوات المسلحة تتقدم فى كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن، مؤكدا أنه ليس هناك قوات أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش السودانى. ودعا الشامى إلى وحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته، وطمأن أهل السودان بقدرة القوات المسلحة على حماية كل شبر من أرض الوطن، وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والإرتقاء بها لصد أى عدوان يستهدف البوابة الشرقية، قائلا "من حق أى دولة حشد جيشها فى أراضيها".

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