باكستان تسجل 3 إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن العينات التى تم أخذها من 12 شخصًا عائدين من المملكة المتحدة أظهرت إصابة 3 منهم بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وأوضحت أن التنميط الجينى أظهر أن العينات مطابقة بنسبة 95% للسلالة الجديدة التى تم اكتشافها لأول مرة فى المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات بدأت فى تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى لإخضاعهم للعزل.

من جهته، قال المتحدث وزارة الصحة فى إقليم "السند" ميران يوسف: "إن هذه العينات ستخضع لمرة ثانية من التنميط الجينى".