للمشاركة في القمة الخليجية.. رسالة من خادم الحرمين لسلطان عمان

تلقي السلطان العماني هيثم بن طارق، دعوة للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع انعقادها في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير القادم.

وتسلم الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وفق ماذكرت صحيفة الرياض السعودية .

واستعرضا الجانبان خلال الاستقيال مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وبدوره عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.