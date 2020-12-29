لافروف لـ أوغلو: لابد من إعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط.. والأخير يراوغ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

وفقا لوسائل الإعلام الروسية، شدد لافروف على أهمية إعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط، ومؤكدا على أن ضرورة استمرار الحوار بين الليبيين من أجل الخروج بحل سياسي للأزمة.

ومن جانبه، زعم وزير الخارجية التركي أن أنقرة تطمح لتحقيق السلام في ليبيا وأن علاقة أنقرة وطرابلس علاقة تاريخية ولكن الجيش الوطني هناك لا يميل إلى هذا الخيار، على حد قوله.

وادعى أوغلو أن " المشير خليفة حفتر يحتل القواعد العسكرية في ليبيا.. والوفاق لا تثق في ميليشياته"، مؤكدا أن تركيا لن تقدم تنازلات في ليبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

ومواصلا مزاعمه ومراوغاته، قال وزير الخارجية التركي إن استجابة تركيا لنداء حكومة الوفاق ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، جنبت ليبيا الانزلاق إلى الفوضى، حسب زعمه.

كما ادعى أوغلو أن تركيا تدعم التسوية السياسية في سوريا.

وأكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات مع روسيا ليست بديلة عن حلف الناتو أو الولايات المتحدة، مشيدا بازدهار العلاقات بين أنقرة وموسكو في عام 2020.

بينما قال لافروف إن تركيا وروسيا لن تتأثرا بالعقوبات الأمريكية.