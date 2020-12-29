الجيش السوداني: لا توجد قوات أجنبية تقاتل إلى جانبنا وقادرون على حماية أراضينا

أكد نائب رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق الركن خالد عابدين الشامي، أن الجيش السوداني قادر على حماية أراضيه وشعبه.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الشامي إنه من حق أي دولة حشد جيشها في أراضيها، مشددا على أنه ليس هناك قوات أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.

وحذر نائب رئيس هيئة الأركان السوداني من أن القوات لن تفرط في شبر واحد من أراضي السودان بمنطقة الفشقة حتى الحدود مع إثيوبيا.

كانت القوات السودانية، قد عززت صباح اليوم الثلاثاء، وحداتها البرية والجوية على الحدود تحسبا لهجوم إثيوبي وشيك.

وأعلن الجيش عن خوض قواته حربا مع قوات إثيوبية تمتلك أسلحة ثقيلة في منطقة الفشقة الحدودية.

وأكد الجيش السوداني أنه يخوض الحرب مع قوات نظامية فيدرالية وليست ميليشيات إثيوبية، متهما جهات داخلية بمساعدة أطراف خارجية لاقتلاع العلامات الحدودية مع إثيوبيا.

وأضاف أنه تم استعادة مناطق زراعية واسعة عند الحدود مع إثيوبيا.

ومن جانبها، وجهت إثيوبيا، اتهاما لمسؤولين سودانيين بالتورط في الأزمة الحدودية الحالية، مؤكدة أنه لا مصلحة لها في الدخول بحرب مع السودان.

حذرت الخارجية الإثيوبية من اتخاذ إجراءات لحماية حدودها إذا لم يوقف السودان أنشطته، التي وصفتها بـ "غير القانونية".

وشددت الخارجية الإثيوبية على قوات الجيش رفع حالة الاستعداد والتأهب على الحدود مع السودان.

واعتبرت إثيوبيا أن السودان هو من استغل الصراع في تيجراي لإشعال صراع الحدود.