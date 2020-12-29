الكويت تقبض على النائب المحتال وكل رجاله.. وتفرج عن زوجته وابنته

استطاعت قوات الأمن الكويتية القبض على نائب برلماني محتال ورجاله، لايحمل الجنسية الكويتية وينتمي لدولة أخرى، بجرائم مالية كبيرة، وفق ما ذكرت الصحف الكويتية.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنجالية دكا أمرت بتجميد 617 حسابًا بنكيًا تخص النائب البنجالي، الموقوف في الكويت.

واتضح إن الحسابات كان يتم استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات.

وصدر قرار التجميد استنادًا إلى أدلة قدّمها المحقق الجنائي محمد صلاح الدين المسؤول عن التحريات الخاصة بالقضية والذي يشغل منصب مدير مفوضية مكافحة الفساد.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن التقديرات تشير إلى أن الحسابات المجمدة ما زالت تحوي مبالغ يعادل إجماليها بين 15 و17 مليون دولار أمريكي من المرجح أنّ معظمها مصدره أنشطة تهريب البشر إلى الكويت ودول خليجية أخرى.

واستجابت المحكمة لعشرات من طلبات المصادرة التي تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع، بما في ذلك مصادرة قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 30 فدانًا وشقق وعقارات فخمة في أحد أرقى أحياء العاصمة دكا.

ووافق قاضي المحكمة على التماس للإفراج بكفالة مالية عن زوجة النائب وابنته في قضية الكسب غير المشروع التي يحاكمان وآخرون في إطارها.