الأرض عائمة على بترول.. 4 دول عربية تحقق اكتشافات بترولية ضخمة بنهاية 2020

حققت عدة دول عربية في المنطقة اكتشافات بترولية كبرى ليسدل 2020 الستار على عام كان مليئًا بالأحداث الصعبة والمؤثرة سلبًا على قطاع النفط وقطاعات أخرى حيوية.



وجاءت الإمارات في صدارة الاكتشافات النفطية لعام 2020 بـ كشف بترولي ضخم تقدر كمياته بحوالي 22 مليار برميل من النفط، تبعته السعودية بكشف 4 حقول للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، وأيضًا مصر وآخرها الكويت اليوم.



الكويت



كشفت مصادر رفيعة المستوى أن القطاع النفطي فى الكويت يجهز للإعلان قريبًا عن اكتشافات نفطية ضخمة، وفق ما أفادت به صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت المصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس، حيث تم اعتماد التحضير للتخارج من مشاريع نفطية عدة، وبيع بعض الأصول الخارجية التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا.

وأضافت المصادر أن المجلس اعتمد توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس بخصوص خفض الميزانيات التشغيلية بنحو 470 مليون دينار للسنة المالية 2021/ 2022.

وأشارت إلى أن الشركات النفطية ستعدل ميزانياتها التشغيلية المقدمة قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره بالخفض، لافتة إلى أن أبرز البنود التي ستتأثر، العقود والبنود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى درجات الأمن والسلامة والبيئة.

وتعد الكويت من أهم دول الإنتاج النفطي عربيًا وعالميًا، وتحظى بحقول ومخزون نفطي كبير.

4 اكتشافات بترولية في السعودية



أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ 3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًا، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًا. بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.

وبين وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها، حامدًا الله ومثنيًا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيراتٍ ونعم.

22 مليار برميل من النفط.. الإمارات



وبنهاية الشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل "أدنوك " لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي.

مصر .. كشف بترولي في الصحراء الغربية



وقبل 5 أيام، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء الغربية بمصر مع بئر استكشافية جديدة في امتياز مليحة، يضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز الحالي.

وقالت الشركة عبر موقعها للرسمي، إن هناك اكتشاف نفط جديدا في منطقة امتياز مليحة، في الصحراء الغربية لمصر، وتم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل، مضيفة أن البئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري، وقد تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج ، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.

بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11، وتشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.

وأوضحت ايني أنه مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة، وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية Ieoc، حصة 38٪ في امتياز مليحة بينما تمتلك Lukoil 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.

تتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد.



يبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.