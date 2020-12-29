عن بعد.. الإمارات تعلن بدء الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية استئناف الدراسة في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 03 /01 /2021 ولجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية.
وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنه تقرر مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين.
وقالت الوزارة: وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة، وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.
وأوضحت الوزارة أن بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة، سوف يكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.
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